Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 22:19 Uhr

Sieben Windräder erzeugen einer Gesamtleistung von 20,6 Megawatt täglich CO2-freien Strom Im Fürfelder Windpark sind sechs Enercon-Anlagen (Typ: E101) mit jeweils 3,05 und eine E82 mit 2,3 Megawatt (MW) Leistung im Einsatz. Die Gesamtleistung des Parks liegt folglich bei 20,6 MW. Die ersten drei Anlagen wurden Ende 2013 errichtet, die letzten vier Anlagen Ende 2014.