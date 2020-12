Sie werden zuerst geimpft

Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit kann die Impfung zunächst nur bestimmten Personengruppen angeboten werden: Bewohnern von Senioren- und Altenpflegeheimen, Menschen älter als 80 Jahre, Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen (wie in Notaufnahmen, in der medizinischen Betreuung von Covid-19-Patienten), Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen (wie in der Hämatoonkologie oder Transplantationsmedizin), Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege, anderen Tätigen in Senioren- und Altenpflegeheimen.