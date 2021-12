Sicherheitsexperte und Krisenmanager Ralph Thiele Der Krisenmanager Ralph Thiele aus Nickenich bei Andernach verfügt über eine große Erfahrung im Katastrophenschutz. Als Soldat hat er an vielen Wintex- und Cimex-Übungen teilgenommen. Der 67-Jährige ist heute Präsident von Eurodefense Deutschland, Vorsitzender der Berliner Politisch-Militärischen Gesellschaft und Geschäftsführer von Stratbyrd Consulting.

In seiner militärischen Laufbahn war der Oberst a. D. in sicherheits- und militärpolitischen, planerischen und akademischen Funktionen tätig – etwa im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Kabinett des Obersten Alliierten Befehlshabers Europa der Nato, als Stabschef am Nato Defense College in Rom, als Kommandeur des Zentrums für Transformation der Bundeswehr und als Direktor Lehre an der Führungsakademie der Bundeswehr. Zudem berät der Diplom-Kaufmann zu den Themen Krisenmanagement, Verteidigung, Innovation und Cyber in Zeiten der digitalen Transformation.