Sicherheit wird am Impftag wie auch im Alltag im Seniorenheim „Haus am Erlenhofsee“ in Ransbach-Baumbach großgeschrieben. Wer das Pflegeheim der Korian-Gruppe betritt, wird direkt abgefangen, muss in einem Fragebogen Auskunft über seinen Gesundheitszustand geben und einen Corona-Schnelltest machen. Auch die Autorin dieses Artikels musste sich für die Reportage einem Schnelltest unterziehen.