Shakespeares Komödie ist ein Klassiker

„Ein Sommernachtstraum“ („A midsummer night's dream“) ist eine Komödie in fünf Akten von William Shakespeare. Das Stück ist teils in Versen, teils in Prosa verfasst und spielt im antiken Athen sowie in einem an die Stadt angrenzenden, verzauberten Wald. In der Rahmenhandlung geht es um die Hochzeit eines Herrscherpaares – des legendären Athen-Königs Theseus mit der Amazonenkönigin Hippolyta.