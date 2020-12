Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 21:03 Uhr

SC Idar: Wiegand – Renner, de Souza, Lang, Thiago – Gedratis (79. Henn), F. Botiseriu – M. Botiseriu (62. Klein), Davidenko (85. Thees), Alex – Zimmer (70. Stallbaum).

Schiedsrichter: Simon (Wöllstein).

Zuschauer: 350.

Tore: 0:1 Zimmer (18.), 0:2 Zimmer (38.).

Beste Spieler: Ceylan – Lang, Zimmer, Alex.

So geht's weiter: Die SGE spielt am Dienstag, 19.30 Uhr, im Verbandspokal gegen den SV Gonsenheim und am Samstag, 16 Uhr, in der Verbandsliga beim SV Morlautern. Der SC Idar erwartet am Mittwoch um 19 Uhr im Verbandspokal den ASV Fußgönheim und am Samstag um 15.30 Uhr in der Verbandsliga den VfR Baumholder.