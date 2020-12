Archivierter Artikel vom 12.07.2020, 17:10 Uhr

SG-Dritte feiert Titelgewinn Auch für die neue Saison haben die Weinsheimer wieder eine dritte Mannschaft gemeldet. „Dieses Team ist für uns als Verein Gold wert“, lobt Patrick Donau, der Fußball-Abteilungsleiter. Das Team, das aus vielen Oldies besteht und von Yannick Gans und Frank Bernhard betreut wird, arbeitet autark.