Masburg: Schröder – N. Diensberg, Merling, Hoffmann, Schlich – Steffens (46. Pauli), Hartmann, S. Diensberg (46. Ibrahim), Haubrich (60. Bender), Kouleh – Anheier.

Schiedsrichter: Niklas Breiling (Ruwertal).

Zuschauer: 220.

Tore: 1:0 D. Koczyba (28.), 2:0 Hoffmann (Eigentor, 35.).

Nächste Aufgabe für Vordereifel: am Sonntag (15 Uhr) in Oberzissen; für Masburg: am Dienstag (20 Uhr) in Kaisersesch gegen Plaidt.