Masburg: Schröder – Hartmann (57. Eirich), Merling, van Moerbeeck, Schlich (46. Kouleh), Lanser, Laux (70. Schneider), Kouleh, Ibrahim, Steffens (46. Müllen), Stein.

Schiedsrichter: Athanasios Fasoulas (Ahrbrück).

Zuschauer: 390.

Tore: 1:0 Keller (10.), 2:0 Gorges (53.).

Nächste Aufgabe für Vordereifel: am Mittwoch (19.30 Uhr) in Laubach im Rheinlandpokal gegen Kirchberg; für Masburg: am Sonntag (15 Uhr) gegen Rübenach.