SG Vordereifel – Spvgg Cochem 3:0 (1:0)

Cochem: Sesterhenn – Weiss, Laux (81. Mavric), Eberhard, L. Johann, Moussa Adamou, Röser, Nicolay, Schmitt (66. Ritter), Müllen, Schmitz.

Schiedsrichter: Ingo Kreutz (Lutzerath); Zuschauer: 180.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Lukas Mey (36., Foulelfmeter, 80. Foulelfmeter, 88.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Rachad Moussa Adamou (38., Cochem).

Nächste Aufgabe für Vordereifel: am Sonntag (14.45 Uhr) in Liebshausen; für Cochem: am Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen Oberzissen.