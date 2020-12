Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 20:29 Uhr

J. Stüber, Strunk, Lieber (73. C. Fahning), Mitchard, Auer (62. Vogt), L. Stüber (73. Gras), Reinhold, da Silva, T. Jäckel, Lehré.

Braunshorn: Pfeffer – Merg (77. Scholle), S. Stroschein, Schmidt, Jakobs, Wickert, Schneider, Link, Agirdogan (87. Wilhelm), Morin (89. Hollerbuhl), Vogt.

Tore: 0:1 Schneider (2.), 1:1 Auer (4.), 2:1 Auer (62., Foulelfmeter), 2:2 Wickert (64.).

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren); Zuschauer: 180.

Nächste Aufgabe für Oberwesel: am Mittwoch (19.30 Uhr) im Rheinlandpokal gegen Rot-Weiß Koblenz; für Braunshorn: am Mittwoch (19.30 Uhr) im Rheinlandpokal in Hausbay gegen Metternich.