TuS Koblenz: Djordjevic – Ahmetaj, Wingender, Szymczak – Qenaj (90. Jeon), Mandt, Asare, Sentürk – Fuß, Richter (82. Maloku) – Pistor (78. Sawaneh).

Tore: 0:1 Jacob Pistor (57.), 0:2 Armend Qenaj (81.).

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn).

Zuschauer: 600.

So geht’s in der Liga weiter: FSV Salmrohr – TuS Koblenz (So., 14 Uhr), SV Gonsenheim – SG 2000 Mülheim-Kärlich (So., 15 Uhr).