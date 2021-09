SG Meisenheim – SC Idar-Oberstein 0:2 (0:1)

SC Idar-Oberstein: Steeg – Lutz, de Souza, Lang, Kaucher (50. Baderschneider) – Gedratis, F. Botiseriu – Arend (73. M. Botiseriu), Alex (68. Schneider) – Zimmer, Klein (80. Davidenko).

Schiedsrichter: Busch (Landau).

Zuschauer: 300.

Tore: 0:1 Klein (24.), 0:2 Zimmer (84.).

Besonderheit: Steeg hält Handelfmeter von Tiedtke (69.).

Beste Spieler: Dörr, Mau. Lörsch, Eckel – Zimmer, F. Botiseriu, Gedratis.

So geht's weiter: Die SGM spielt am Samstag, 17 Uhr, in Meisenheim, gegen die SG Rieschweiler, der SC Idar am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den SV Morlautern.