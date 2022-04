Viertäler Oberwesel: Hanß – J. Stüber, Strunk, C. Jäckel, Engel, C. Fahning, Lehré (88. Peper), L. Stüber (78. D. Vogt), Daalgard (70. Reckert), Hohl, J. Vogt (88. S. Fahning).

Tore: 1:0 Schlicht (29.), 2:0 Milz (40.).

Schiedsrichter: Ralf Volk (Brey).

Zuschauer: 155.

Nächste Aufgabe für Liebshausen: am Samstag (17 Uhr) bei der SG Hausbay; für Oberwesel: am Samstag (19 Uhr) in Cochem.