SG Liebshausen/M./A. – SG Hausbay-P./B./B. 7:1 (3:1)

Hausbay: Pfeffer – Merg, Hollerbuhl, Stroschein, Vollrath (60. Agirdogan), Schmidt, Jakobs, Wagner (71. Rickus), Schneider, Frick, Arnold.

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden); Zuschauer: 195.

Tore: 1:0 Schlicht (7.), 1:1 Vollrath (28.), 2:1 Kunz (29.), 3:1 Kunz (38.), 4:1 Peifer (49.), 5:1 Römer (56.), 6:1 Müller (72.), 7:1 Vogt (74.).

Nächste Aufgabe für Liebshausen: am Sonntag (14.30 Uhr) in Immendorf; für Hausbay: am Samstag (17 Uhr) gegen Oberwesel.