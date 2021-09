SG Hüffelsheim – FC Schmittweiler 1:0 (0:0)

FC Schmittweiler-Callbach: L. Frenger – Simioanca, A. Rech, Garlinski, Habermann – C. Rech, Protzel – Naujoks, Peters, Bergsträßer (46. Aldalaty/85.Lenz) – Fritz.

Schiedsrichterin: Sophie Burkhart (Mainz).

Zuschauer: 250.

Tor: 1:0 Kern (70.).

Gelb-Rote Karte: Softic (75.).

Beste Spieler: Schmidt, Leonhard – Garlinski, A. Rech.

So geht's weiter: Die SGH spielt am Mittwoch um 19 Uhr im Verbandspokal gegen den VfR Kirn und am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Landesliga beim SV Rodenbach. Der FC ist am Sonntag, 15 Uhr, gegen den VfB Reichenbach gefordert.