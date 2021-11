SG Hausbay-Pfalzfeld/Br./B. – SG Viertäler Oberwesel 2:3 (1:0)

Oberwesel: Schmitt – Dalgaard (79. Ströter), Strunk, C. Jäckel, J. Stüber – L- Stüber, Lieber, Lehré, C. Fahning, Richmeier (69. D. Vogt) – Engel.

Schiedsrichter: Sören Müller (Burgschwalbach); Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Vollrath (16.), 2:0 Link (53.), 2:1 J. Stüber (68.), 2:2 und 2:3 L. Stüber (Foulelfmeter, 86./ Handelfmeter, 90.+1).

Besonderheit: Rot für Vollrath (Hausbay) wegen Handspiels auf der Torlinie (90.).

Nächste Aufgabe für Hausbay: am Samstag (17 Uhr) in Hausbay gegen Cochem; für Oberwesel: am Sonntag (15.30 Uhr) in Winzberg gegen Immendorf.