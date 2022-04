SG Hausbay-Pfalzfeld/B./B. – TuS Rheinböllen 0:0

Rheinböllen: Frank – Keller, D. Flesch, Herdt, Weckmüller – T. Flesch, Hankammer, Musa, Witzenrath (73. Rott), Klein (59. Sadani) – Bittner (89. Müller).

Schiedsrichter: Danny Kruger (Gödenroth).

Zuschauer: 130.

Besonderheit: Gelb-Rot für Ersatzspieler Lenhard (Rheinböllen) wegen Meckerns auf der Bank (68.).

Nächste Aufgabe für Hausbay: am Sonntag (15 Uhr) in Laubach bei der SG Vordereifel; für Rheinböllen: am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den TuS Immendorf.