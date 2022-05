SG Hausbay-Pfalzfeld/B./B. – SG Liebshausen 2:5 (1:2)

Liebshausen: Roth – Liesenfeld, Kunz, Peifer, Volkweis, Römer, Krenn, M. Schulzki (9. R. Kauer), Vogt, Milz (65. Schlicht), L. Schulzki.

Tore: 1:0 Morin (6.), 1:1 Römer (19.), 1:2 Milz (39.), 1:3 und 1:4 Simon Peifer (49., 67.), 2:4 Kneip (69.), 2:5 Schlicht (89.).

Schiedsrichter: Maximilian Rüger (Oberwesel); Zuschauer: 90.

Nächste Aufgabe für Hausbay: am Sonntag (15 Uhr) in Oberwesel; für Liebshausen am Sonntag (14.45 Uhr) in Argenthal gegen Immendorf.