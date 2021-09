SG Eintracht Bad Kreuznach – VfR Baumholder 3:1 (1:1)

VfR Baumholder: Ju. Staudt – Bremer, Schübelin, Baus, Wenz – Thom, Lauder (75. Decker) – Alles (65. Bambach), Ja. Staudt (65. Juarez) – Sooß, Schulz.

Schiedsrichter: Dunsbach (Landstuhl).

Zuschauer: 180.

Tore: 0:1 Sooß (10.), 1:1 Brodhäcker (19.), 2:1 Darcan (61.), 3:1 Darcan (74.).

Beste Spieler: Brodhäcker, Spreitzer, Darcan – Sooß.

So geht's weiter: Die SGE spielt am Mittwoch, 19 Uhr, im Verbandspokal beim TSV Langenlonsheim und am Sonntag, 15.15 Uhr, in der Verbandsliga bei der SG Rieschweiler. Der VfR erwartet am Samstag, 16.30 Uhr, die SG Meisenheim.