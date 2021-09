SG Eintracht Bad Kreuznach – SG Meisenheim 1:1 (0:1)

SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach: Dörr – P. Mohr, Kranz, Mau. Lörsch (63. B. Hill) – R. Hill, Michael (79. Fach), Schmell (76. Nienhaus), Schneider, Praß – Paulus, Tiedtke (69. Kercher).

Schiedsrichter: Ziehmer (Kindsbach).

Zuschauer: 350.

Tore: 0:1 Schmell (39.), 1:1 Nauth (86.).

Beste Spieler: Mörbel, Darcan – Dörr, Kranz, Michael.

So geht's weiter: Beide Teams treffen nun auf den VfR Baumholder. Die Eintracht empfängt die Westricher am Sonntag, 15 Uhr, die Meisenheimer sind eine Woche später, am Samstag, 18. September, 16.30 Uhr, beim VfR zu Gast.