Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 18:34 Uhr

1. FC Saarbrücken: Allmann – Preuß, Bogenschütz, Douglas, Matuschewski, Stöhr (64. Correia), Clausen, Braunschweig (46. Herrmann), Mayer, Anstatt, Steimer.

Tore: 1:0 Maren Weingarz (2.), 2:0 Lisa Umbach (8.), 3:0 Weingarz (63.), 3:1 Nadine Anstatt (89.).

Schiedsrichterin: Sonja Reßler (Neckarau).

Zuschauer: 210.

Nächste Aufgabe im DFB-Pokal: am 5. oder 6. Dezember (Auslosung am 8. November um 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau).