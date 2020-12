Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 21:18 Uhr

Setzt sich die Oberhausener Siegesserie fort?

Die Aufstiegseuphorie des SV Oberhausen, der mit drei Siegen aus drei Partien gestartet ist, soll nun auch die SG Kirschweiler/Hettenrodt zu spüren bekommen. Die Partie der Fußball-A-Klasse Birkenfeld 2 steigt am Sonntag um 15 Uhr in Hettenrodt – dort also, wo Jahr für Jahr der berühmte Hexenrock über die Bühne geht. Die beiden anderen Kreis-Bad-Kreuznach-Vertreter warten noch auf den ersten Saisondreier und streben ihn in Heimspielen an: Die Spvgg Teufelsfels empfängt den SV Mittelreidenbach, und der FC Hennweiler freut sich auf die SG Idarwald.