Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 18:30 Uhr

Serie „Lost Places“

In unserer Serie „Lost Places im Westerwald“ werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der verlorenen und in Vergessenheit geratenen Orte in unserer Region und erzählen ihre Geschichte. Das Betreten und Fotografieren der hier vorgestellten Lost Places wurde von den jeweiligen Eigentümern genehmigt.