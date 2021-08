Selbstkritische Töne im Ausschuss: „Haben uns in der Bevölkerung lächerlich gemacht.“

Plus

Im Zusammenhang mit der Debatte um den Kreisel am unteren Ende der Schneewiesenstraße erinnerte Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski daran, dass sich der Rat in naher Zukunft wohl auch Gedanken über die Gestaltung zweier anderer Kreisel machen muss: dem in den vergangenen Monaten schon entstandenen Kreisel auf der Pfarrbitz-Wiese und dem künftigen Kreisel in der Straße „Am Zimmerbach“, für den Anfang der Woche die entsprechenden Bauarbeiten begonnen haben. Diese beiden Verkehrsanlagen sind bekanntlich Bestandteile des Baus der Südwestspange, also der Mittelanbindung an die B 41.