Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 16:26 Uhr

Seit 40 Jahren Hochschule in Hachenburg

Die Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg bietet seit 40 Jahren das Studium Zentralbankwesen an. Seit ihrer staatlichen Anerkennung am 19. März 1980 haben bislang rund 3700 Absolventinnen und Absolventen das Studium in der Westerwälder Löwenstadt durchlaufen.