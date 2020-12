Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 18:13 Uhr

Seit 20 Jahren Partner für internationale Aussteller

Ralf Rütten hat sein Unternehmen im Jahr 2000 in Bassenheim eröffnet und zehn Jahre später in seinen großen Neubau in Ochtendung verlagert. RVS versteht sich als Full-Service-Dienstleister, das Spektrum reicht von der Konzeption über die komplette Organisation bis hin zur Realisierung von Messeauftritten oder sonstigen Präsentationen von Unternehmen. Deswegen gehören zum Netzwerk auch spezialisierte Designer und Architekten.