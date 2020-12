Seeger will weiter sanieren und das Eigenkapital stärken Mehr als 2000 Wohneinheiten besitzt die Gewobau in Bad Kreuznach. Gut ein Drittel des Altbestands, also rund 310 Wohnungen, sind bereits saniert und energetisch auf dem neuesten Stand. Das senkt langfristig die Nebenkosten für die Mieter.

„Außerdem haben wir uns in Sachen Eigenkapital sehr gut entwickelt“, sagt Seeger. Dieses konnte man seit 2006 um 68 Prozent steigern, aktuell weist man 24,55 Millionen Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 35,7 Prozent aus (Zahlen von 2019). 2009 waren es gerademal 26,7 Prozent, also 14,1 Millionen Euro. Außerdem schüttet die Gewobau jährlich an den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) aus. ri