Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 08:42 Uhr

Im Laufe des Montags, 16. März, beginnt nach Informationen des LBM die erneute Vollsperrung der B 417 in Fahrtrichtung Freiendiez.

Zur Entfernung der bauzeitlichen Sicherung am Ostportal (Rewe) muss der Schläferweg zwischen Schaumburger Straße und der Einmündung zu den Supermärkten bis voraussichtlich Freitag, 8. Mai, voll gesperrt werden. Die innerörtliche Umleitung erfolgt wie bei den vorhergegangenen Sperrungen über die Oraniensteiner Brücke, am Krankenhaus und Finanzamt vorbei zum Kreisel an der alten Post. Der Schwerlastverkehr wird weiträumig umgeleitet. hpg