Sechs Fitnessgeräte warten auf künftige Nutzer

Die Ortsgemeinde weist auf die insgesamt sechs Fitnessgeräte hin, die im Gesundheitstreff aufgestellt wurden und die nun zunächst in Kürze bei den „Schnupperterminen“ für die Bürger von Oberhambach getestet werden können. Die „Leg Press Rehab“ ist eine Beinpresse, die dem Training der Beinmuskulatur dient. Das „Push up and Pull down Rehab“ ist ein Kombigerät zum Stärken der Brust- und Schultermuskulatur sowie der breiten Rückenmuskeln.