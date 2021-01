Der CCO-Vorstand beobachtet die aktuelle Situation weiterhin und arbeitet an anderen karnevalistischen Alternativen. So soll der Salhofplatz ab 16. Januar in gewohnter Form im karnevalistischen Gewand erfreuen.

Eine „Winzerhaus to go“-Aktion zugunsten des CCO ist ebenso in Planung wie ein Projekt „Kinderkarneval“ in Zusammenarbeit mit den Kindergärten und ein Fotoshooting-Projekt „Schwerdonnerstag at home and office“. Eine Schaufensterausstellung zum Thema „Kindertollitäten“ startet ab Mitte Januar im Friseursalon „Maritas hairflair“.

Am 10. Januar beginnt der Verkauf des CCO-Mundschutz mit Sessionslogo in der Wäscherei Glatt und Sauber, wo es auch das umfangreiche CCO-Jahrbuch gibt.