Schon in jungen Jahren sammelte er wertvolle berufliche Erfahrungen in mehreren Branchen

Innovation und Tradition: Dafür stehen das Handwerk und auch Patrick Mayer, neuer Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück. 1988 geboren und in Wahlbach im Hunsrück aufgewachsen lernte er von 2004 bis 2007 den Beruf des Bürokaufmanns und kann in seiner beruflichen Vita einige Stationen in Maschinen- und Tiefbau, im Landhandel und im öffentlichen Dienst vorweisen. Von 2015 bis 2020 war er in einem Werksbetrieb angestellt und ist seit 2017 Dozent bei der Handwerkskammer. Eines seiner Ziele als neuer Hauptgeschäftsführer: „Wir wollen unseren Mitgliedern etwas bieten – von der betriebswirtschaftlichen Beratung