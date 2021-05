Schon 59 Hessentage Hessentage, bei denen es sich seit 1990 um zehntätige Veranstaltungen handelt, werden auf Antrag von der Landesregierung vergeben. Der erste Hessentag fand 1961 drei Tage in Alsfeld statt und wurde von 40.000 Menschen besucht. 1990 wurden sie nach neun Tagen auf zehn Tage erweitert und fanden bis zu 1,8 Millionen Besucher.

Nach Weilburg kamen 2005 immerhin 840.000. Der 59. Hessentag fand 2019 in Bad Hersfeld statt. Die Tage 2020 in Bad Vilbel und 2021 in Fulda wurden Corona-bedingt abgesagt, sollen aber 2025 und 2026 nachgeholt werden. Der nächste Hessentag ist 2022 in Haiger (Lahn-Dill-Kreis) geplant. flu