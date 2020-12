Während seriöse Inhaber derzeit überlegen, ob sie Hilfe zurückzahlen müssen, versuchten Kriminelle von Anfang an, in der Krise skrupellos Corona-Soforthilfen abzukassieren. Bei der Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen der Koblenzer Staatsanwaltschaft laufen aktuell bereits 40 Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Subventionsbetruges, wie Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen sagt. Geschätzter Schaden: etwa 360.000 Euro. Immerhin: In etwa zwei Drittel der Fälle sei es gelungen, das Geld sofort wieder einzuziehen. Müller-Ehlen geht von weiter ansteigenden Fallzahlen aus, weil etliche Verfahren noch vom Landeskriminalamt (LKA) bearbeitet werden.