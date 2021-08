Plus

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz strebt im Falle eines Wahlsieges nach eigenen Worten nicht den Parteivorsitz an. „Nein, das halte ich nicht für erforderlich, das habe ich auch nicht vor“, sagte der jetzige Vizekanzler und Finanzminister im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks. Die Wahl der Parteispitze steht auf dem nächsten regulären SPD-Parteitag in Dezember an – rund ein Vierteljahr nach der Bundestagswahl.