Plus

Die Eintracht aus Stadtallendorf spielt derzeit in der Fußball-Regionalliga Südwest eine ähnliche (Neben-)Rolle wie die TuS Rot-Weiß Koblenz in der Vorsaison. Weit abgeschlagen liegt die Mannschaft von Trainer Dragan Sicaja am Ende der Tabelle. Nur neun Punkte und ein Sieg aus 29 Spielen, das ist die Bilanz eines potenziellen Absteigers.