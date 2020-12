Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 17:20 Uhr

Schlossers Gedankenspiel um Trampolinhalle

Bekommen die Trampoliner unfreiwillig ein neues Zuhause? „Durch die bereits lange Nutzung ergäben sich nur geringe Rückzahlungen von erhaltenen Zuschüssen, wenn die Halle ab 2024/2025 vorrangig für den Schulsport der auf dem BGK-Parkplatz zu errichteten Schule genutzt würde“, schreibt Schlosser in seiner E-Mail. Gemeint ist damit der Bundesstützpunkt der MTV-Trampoliner in der Hannah-Arendt-Straße, die unweit vom möglichen Schulstandort liegt. Ist die Umnutzung der Trampolinhalle als Schulhalle ein bloßes Gedankenspiel oder ein konkreter Plan? Die Halle ist eines der letzten Überbleibsel der US-Amerikaner und in städtischem Eigentum.