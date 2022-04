Bubenheim

Schimmelpilze im Untergeschoss: Was wird aus kontaminiertem Kita-Gebäude in Bubenheim?

Die Kita St. Maternus war bislang in Bubenheim in einem zweistöckigen Gebäude im Weg Im Schildchen 2a untergebracht – und ist mittlerweile nach Rübenach umgezogen. Was wird nun aus der kontaminierten Kita-Immobilie in Bubenheim, deren Untergeschoss mit Schimmelpilzen und Bakterien verseucht ist?