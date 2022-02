Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen

Sind Sie verheiratet und haben sich vielleicht im Kino auf der Adolfstraße kennengelernt? Gab es hier den ersten Kuss, das erste Date? Haben Sie noch Erinnerungen (Fotos?) der ersten Kinobesuche? Was verbinden Sie mit dem Kino in Lahnstein – und welche Rollen spielen Kinos für Sie eigentlich noch in Zeiten von Netflix und Co ...?