Schalke-Kicker als Stargast

Auf vielfältige Weise hat sich SRS in den vergangenen Jahrzehnten in Altenkirchen engagiert und die Kreisstadt geprägt. So war die Sportorganisation um die Jahrtausendwende für mehrere Jahre Ausrichter des Profiradrennens Großer Preis von Altenkirchen, an dem sogar Stars des Teams Telekom teilnahmen.