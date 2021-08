SC Idar-Oberstein – SGE Bad Kreuznach 4:4 (2:2)

SG Eintracht Bad Kreuznach: Becker – Brodhäcker (90.+2 Moerbel), Ceylan, Brunswig (46. Flühr), Spreitzer – Strunk – Ludwig (68. Stavridis), Darcan, Baumann, Nauth (70. Arik) – Lucas.

Schiedsrichter: Greef (TSG Kaiserslautern).

Zuschauer: 495.

Tore: 1:0 M. Botiseriu (20.), 1:1 Darcan (29.), 2:1 Klein (41.), 2:2 Lucas (45.), 3:2 Zimmer (48.), 4:2 Alex (52.), 4:3 Spreitzer (63.), 4:4 Nauth (69.).

Beste Spieler: Klein, Zimmer, F. Botiseriu – Darcan, Baumann, Nauth, Lucas.

So geht's weiter: Der SC Idar spielt am Sonntag, 15.15 Uhr, beim VfR Baumholder, die SGE am Samstag, 17 Uhr, gegen den SV Morlautern.