SC Idar-Oberstein – SG Meisenheim 3:1 (1:0)

SG Meisenheim: Dörr – Michael, Mohr, Kranz, Praß (81. B. Hill) – Tiedtke, Eckel, Schmell, Fach (68. Kercher) – Nienhaus (88. Helwich), R. Hill (71. Steinhauer).

Schiedsrichter: Ziehmer (FV Olympia Ramstein).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Zimmer (22.), 2:0 M. Botiseriu (58.), 2:1 R. Hill (70.), 3:1 Klein (85.).

Beste Spieler: F. Botiseriu, Lutz, M. Botiseriu – Kranz, Michael, Nienhaus.

So geht's weiter: Für den SC Idar am Samstag, 16 Uhr, beim SV Morlautern, für die SGM am Samstag, 17 Uhr, in Rieschweiler.