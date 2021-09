SC Idar-Oberstein II – TuS Hoppstädten 5:1 (2:0)

TuS Hoppstädten: Buch – Schöpfer (61. Reichert), Hohrein, Hornberger, Baatz – Juen, Winter – Flick (26. Rau), Kohn (70. Werner), Besong Tidiane – Ding (74. Tebug).

Schiedsrichter: Nofts (Gau-Bickelheim).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Kuhn (9.), 2:0 Kartal (13.), 3:0 Kuhn (56.), 3:1 Ding (65.), 4:1 El-Saleh (73.), 5:1 Renner (74.).

Beste Spieler: Kartal, Schindler, Reis Viana, Renner – Ding, Hornberger.

So geht's weiter: Der SC Idar II spielt am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen die SG Hüffelsheim, der TuS am Sonntag um 15.15 Uhr beim VfB Reichenbach.