Sanierungsarbeiten vergeben

Der Miehlener Rat hat Sanierungsaufträge vergeben: Malerarbeiten in der Leichenhalle und am Rathaus sowie Arbeiten für die Erneuerung von Ludwigs Steg und der Zaunanlage am Bürgerhaus. In der Bahnhofstraße festgestellte Mängel sollen behoben werden (Wartungsvertrag). Die gewählten Angebote belaufen sich auf folgende Summen: