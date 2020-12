Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 17:23 Uhr

Der Kunstraum am Limes – Sammlung Zeitgenössischer Kunst zeigt im Neubau die neu konzipierte Dauerausstellung „Sigmar Polke – Die Editionen“ sowie im Altbau Arbeiten des Düsseldorfer Malers Imi Knoebel und des Kölner Bildhauers Gereon Krebber. Darüber hinaus ist im Altbau, in den beiden Kunsthallen, die jährlich wechselnde Ausstellung „Aus der Sammlung 2020“ zu sehen.

Termine für einen Besuch des Hillscheider Kunstmuseums gibt es auf Anfrage bei Ester Kröber, Kunstraum am Limes, Am Limes 4 , 56204 Hillscheid, Telefon 02624/943 21 69 oder per E-Mail an kroeber@kunstraum-am- limes.de; Informationen gibt es auch unter www.kunstraum-am-limes.de