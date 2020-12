Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 17:18 Uhr

Kolpingfamilie St. Barbara Lahnstein, Ferdi Müller, Im Plenter 8 in Lahnstein;

Kolpingfamilie Nievern-Miellen-Fachbach, Peter Bertram, Mittelstraße 10 in Nievern;

Kolpingfamilie Braubach, Willi Meuser, Einmuthstraße 25, Braubach;

Kolpingfamilie Nastätten-Schönau, Werner Schleicher und Uwe Peter;

Friedmann-Toenges, Sammelstelle wahrscheinlich wieder Kloster Schönau in Strüth;

Kolpingfamilie Kamp-Bornhofen, Hilmar Stanschuß, Rheinuferstraße 2 in Kamp-Bornhofen.

Die Kolpingfamilien veröffentlichen ihre Termine und Sammelstellen auch noch selbst in den Mitteilungsblättern. Alle Päckchen werden in das von Oberbürgermeister Peter Labonte zur Verfügung gestellte Zwischenlager im städtischen Bauhof gebracht, dort auf Paletten gesetzt und in Stretchfolie

eingewickelt. Der Transport nach Tasnad ist für die erste Dezemberwoche geplant. Wer keine Päckchen spendieren kann, die Aktion aber dennoch unterstützen möchte, der kann dies mit einer Einzahlung auf das Konto DE60.5709.2800.0201 3712 01 bei der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG tun. Die

Solidargemeinschaft „Menschen in Not“ hoffe auf eine sehr große Spendenbereitschaft und bedanke sich sehr herzlich.