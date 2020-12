Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 21:25 Uhr

Saarland-Duo in Quarantäne

Die Wrestling Tigers Rhein-Nahe konnten wegen des Coronavirus nicht in Bestbesetzung bei Alemannia Nackenheim antreten. Daniel Meiser und Alex Ufelmann, die in der Vorsaison noch für den AC Heusweiler in der Bundesliga auf die Matte gingen, trainieren unter der Woche weiterhin im Saarland.