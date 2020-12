RZ-Kommentar: Vulkanausbruch würde alle treffen

Während die einen Abstand wahren, selbst ihre Liebsten nur im Garten treffen und ihre Kinder seit Monaten zur Sicherheit aller von ihrem normalen Leben abhalten, werden andere immer sorgloser: Da wird gefeiert, als hätte es nie ein Virus gegeben, als wären die Bilder von überfüllten Krankenhäusern in Italien und Massengräbern in Brasilien nur „Fake News“. Stimmt, es hat uns nicht hart getroffen – in Deutschland nicht und in Koblenz erst recht nicht. Wie schnell es aber wieder zu einer Häufung von Corona-Fällen kommen kann, zeigen die jüngsten Beispiele aus Leer oder Göttingen. Wollen wir wirklich riskieren, dass das Gesundheitsamt für Koblenz und den Kreis bald massiv steigende Zahlen melden muss?