Natürlich wird die Kinderbetreuung, die spontan angeboten wird, Geld kosten und natürlich ist das Angebot der Metzgerei, die die Waren direkt vor die Haustür stellt, nicht ganz uneigennützig. Trotzdem ist diese Welle der Hilfsangebote, die da auf einmal entsteht, für mich ein echter Lichtblick zwischen all den bedrückenden Nachrichten. Vor allem durch die privaten Helfergruppen: Die Menschen lassen sich etwas einfallen – und zwar eben nicht nur für sich und den eigenen Notfall. Für mich ist das Nächstenliebe in Reinkultur durch Mitgefühl und Mitdenken für andere: „Wer könnte in meiner Nachbarschaft Hilfe gebrauchen?“ Selbst in einer Zeit, in der so vieles so kompliziert erscheint, kann direkte Hilfe manchmal so einfach sein. Und ja: Ich selber habe jetzt auch schon zwei Nachbarinnen angerufen und Hilfe angeboten.

