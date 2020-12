Ehre, wem Ehre gebührt – und das sind in diesem Fall die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Mendig, die am Mittwoch die erste digitale Sitzung des VG-Rats möglich gemacht haben. Wegen der Corona-Pandemie tagte der Rat nämlich nicht in einer Präsenzsitzung, sondern kam in Form einer Videokonferenz zusammen. Das klappte erfreulich gut. Für die interessierte Öffentlichkeit wurde die Sitzung in die Laacher-See-Halle übertragen.

Die VG Mendig gehört damit zu den Vorreitern in unserer Region und hat gezeigt, wie Kommunalpolitik auch unter Corona-Bedingungen handlungsfähig bleiben und weitestgehend ohne Infektionsrisiko gelingen kann. Daran dürfen sich andere Kommunen gern ein Beispiel nehmen.

Wer die Sitzung verfolgt hat, bekam überdies noch ungewohnte Einblicke – nämlich in die Wohn- und Arbeitszimmer der Ratsleute, die sich von zu Hause aus zugeschaltet hatten. So viel Transparenz ist selten in der Politik!

E-Mail: hilko.roettgers@rhein-zeitung.net